В 16,6 млн обойдется проект реконструкции энергосетей на трамвайных маршрутах №№ 3 и 4

В Волгограде по итогам конкурсных процедур определили подрядную организацию, которая займется проектом обновления системы.

В Волгограде по итогам конкурсных процедур определили подрядную организацию, которая займется проектом обновления системы энергоснабжения трамвайных маршрутов № 3 и № 4. АО «ЭлектроТранспорт Плюс» заключит контракт с волгоградским ООО «Новые Энергетические Проекты», передает портал Volganet.net со ссылкой на мэрию.

Отметим, что конкурс проводился на сайте госзакупок, а начальная цена контракта составляла 17 205 043 рубля. Как сообщает ИА «Высота 102», ООО «НЭП» оказалось единственной организацией, подавшей заявку на участие в конкурсе. Свои услуги компания предложила за 16 688 891,71 рублей, что всего на 516 151,29 рублей меньше максимальной цены контракта.

Подрядчику предстоит разработать проект реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи в трех районах Волгограда: в границах «Каустик» — «Судоверфь» в Красноармейском, от «Обувной Фабрики» до ул. КИМ и от «Обувной Фабрики» до «Детского центра» в Ворошиловском и Советском районах.

По сообщению администрации Волгограда, подготовить проектно-сметную документацию подрядная организация должна до конца текущего года.

