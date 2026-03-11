Больницы Молдовы делают запасы воды: Глава минздрава распорядился на случай полного отключения водоснабжения из-за загрязнения Днестра

Министр здравоохранения потребовал от больниц по всей Молдове создать запасы воды на фоне кризиса на Днестре.
Соответствующее письмо было направлено медучреждениям. В нем говорится о необходимости подготовить резерв воды на случай возможных перебоев. Документ за подписью Эмиля Чебана опубликовал мэр Кишинева Ион Чебан. В письме подчеркивается, что мера носит превентивный характер и связана с рисками, возникшими из-за ситуации вокруг Днестра.
Напомним, что жители Бельц утром 11 марта снова остались без питьевой воды после того, как власти приняли решение временно остановить подачу из соображений санитарной безопасности.
Соответствующее письмо было направлено медучреждениям. Фото: соцсети.