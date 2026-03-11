Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одного «нового» россиянина поставили на воинский учет в Воронежской области

В рамках рейда проверили 21 экс-иностранца.

Источник: Комсомольская правда

Еще одного «нового» гражданина России поставили на воинский учет в Воронежской области в текущем месяце. Об этом 11 марта сообщили в военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону.

Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по Советскому району Воронежа. Из 21 проверенного человека один не состоял на воинском учете, хотя имел гражданство РФ. Его доставили в райвоенкомат.

— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.