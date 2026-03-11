Еще одного «нового» россиянина поставили на воинский учет в Воронежской области

Еще одного «нового» гражданина России поставили на воинский учет в Воронежской области в текущем месяце. Об этом 11 марта сообщили в военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону.
Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по Советскому району Воронежа. Из 21 проверенного человека один не состоял на воинском учете, хотя имел гражданство РФ. Его доставили в райвоенкомат.
— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.