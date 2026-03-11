Драматичный матч? Это только начало: как «Локомотив» отпраздновал тяжёлую победу над «Заречьем»

Волейболистки калининградского «Локомотива» вырвали победу в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Как пережили участники драматичную концовку, читайте в материале «Клопс».
Когда мяч после завершающей атаки упал на площадку «Заречья», калининградские волейболистки на секунду замерли — а затем всплеснули руками и побежали обниматься. Тай-брейк завершился со счётом 16:14, знаменуя победу шестой команды предварительного раунда над третьей. «Локомотив» победил 3:2, при почти идеальном равенстве по очкам — 110:108.
С трибун к площадке сразу понеслись голоса болельщиков. Около 50 фанатов из Калининграда приехали поддержать команду в Одинцово — после финального розыгрыша они долго аплодировали игрокам, а затем дружно затянули привычную кричалку.
Самыми результативными игроками в составе «Локомотива» стали Дарья Киселёва и Анастасия Капралова, набравшие по 16 очков. Марина Аслямова принесла команде 13 очков. Но после матча чаще всего говорили именно о ней.
Джокер, который перевернул матч.
Аслямова появилась на площадке в разгар встречи и буквально изменила её ход. В третьей партии «Локомотив» уступал в концовке восемь очков, однако после подключения Марины калининградки смогли перевернуть игру.
Главный тренер команды Андрей Воронков после матча отметил именно этот момент. По его словам, решающей оказалась своевременная ротация.
«Выход Марины Аслямовой переломил игру. Она ни в коем случае не застеснялась — сразу в бой! И в очередной раз показала свой характер», — отметил Воронков.
Наставник считает, что команде удалось вовремя избавиться от груза ответственности. С холодной головой и получилось достичь результата.
«Наша задача была — выдержать то напряжение, которое предложит соперник, и ни в коем случае не стушеваться. Первую партию упустили из-за психологической неустойчивости, но потом перезагрузились и смогли выйти на тот уровень, на котором готовы играть», — сказал наставник.
Тренер подчеркнул, что команда довольна результатом, но праздновать долго никто не собирается.
«Мы результатом довольны, но ни в коем случае не поём себе дифирамбы. Надо забыть результат здесь и сейчас и готовиться ко второй игре. В пятой партии ключевым стал наш характер — неуступчивый. Никто не боится, в том числе молодые игроки», — добавил он.
«В женском волейболе возможно всё».
Блокирующая «Локомотива» Екатерина Любушкина призналась, что даже по ходу матча команда понимала: ситуация может резко измениться.
«Это очень важная победа. Плей-офф не прощает ошибок. Сегодня все игроки вносили свою лепту и бились до конца», — сказала волейболистка.
По её словам, третья партия могла показаться проигранной, но в нужный момент удалось собраться. «Казалось, что ситуация безнадёжная. Но в женском волейболе возможно всё. Нужно постоянно сохранять максимальную концентрацию — всё может перевернуться очень быстро», — отметила Любушкина.
Она также выделила игру Аслямовой. «Марина показала, что видит блок и понимает, как его обойти. “Заречью” потребовалось время, чтобы перестроиться. Она большая умница сегодня», — сказала игрок.
Любушкина добавила, что и на тай-брейке «Локомотив» сначала уступал, но в концовке команда сумела разобраться с блоком соперника и довести матч до победы.
Всё решится в Калининграде?
После финального свистка игроки ещё долго благодарили болельщиков, которые проделали путь из Калининграда в Одинцово. Впереди у команды — домашняя игра, которая может стать решающей. Второй матч серии до двух побед пройдёт в Калининграде 13 марта. Если «Локомотив» снова обыграет «Заречье-Одинцово», команда Андрея Воронкова выйдет в полуфинал чемпионата России. В случае осечки предстоит третий матч, который также состоится в столичном округе.
Калининградский клуб подходит к серии в статусе действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России — и теперь до следующего шага в плей-офф остаётся одна победа.