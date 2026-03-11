В Ростовской области ввели карантин из-за опасной болезни животных

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении ограничительных мероприятий на территории двух районов Дона. Причиной стала угроза распространения опасного заболевания среди скота.
Согласно документу, опубликованному 10 марта, карантин объявлен в Семикаракорском и Багаевском районах. Режим ограничений введен на основании представления областного управления ветеринарии и будет действовать вплоть до особого распоряжения об отмене.
Власти разделили зону бедствия на несколько уровней. Эпизоотическим очагом признана территория одного из домов на улице Пузикова в хуторе Сусат. Неблагополучным пунктом стала зона радиусом три километра от границ очага, куда попали хутора Сусат и Костылевка. Угрожаемая зона радиусом пять километров от неблагополучного пункта включила в себя хутор Новоромановский. Кроме того, установлена зона наблюдения еще пять километров от угрожаемой зоны — в нее вошли хутор Слободской, город Семикаракорск, а также хутора Калинин, Сараи, Ажинов, Карповка и поселок Привольный в Багаевском районе.
Для каждой зоны введены свои ограничения. В самом очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, вывоз животных всех видов, молока и молочных продуктов, кормов, инвентаря, а также въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага или обеспечении жизнедеятельности людей. В неблагополучном пункте под запрет попали вывоз животных и птиц, вывоз молока без термической обработки, убой восприимчивых животных и вывоз продукции, заготовка кормов, проведение ярмарок и выставок с участием животных, а также охота на диких восприимчивых животных. В угрожаемой зоне ограничили ввоз, вывоз и перемещение скота, проведение массовых мероприятий с животными, а убой разрешен только на специально оборудованных предприятиях.
Исключения сделаны для свиноводческих хозяйств и предприятий по переработке, имеющих высокий компартмент, которые попали в зоны, но не считаются зараженными.
