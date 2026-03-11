В Ростовской области ввели карантин из-за опасной болезни животных

Для каждой зоны введены свои ограничения. В самом очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, вывоз животных всех видов, молока и молочных продуктов, кормов, инвентаря, а также въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага или обеспечении жизнедеятельности людей. В неблагополучном пункте под запрет попали вывоз животных и птиц, вывоз молока без термической обработки, убой восприимчивых животных и вывоз продукции, заготовка кормов, проведение ярмарок и выставок с участием животных, а также охота на диких восприимчивых животных. В угрожаемой зоне ограничили ввоз, вывоз и перемещение скота, проведение массовых мероприятий с животными, а убой разрешен только на специально оборудованных предприятиях.