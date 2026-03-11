В Башкирии 50 многодетных матерей получили медаль «Материнская слава»

В Башкирии вышел указ главы республики о награждении многодетных матерей медалью «Материнская слава». Документ оказался в распоряжении «Башинформа». Высокой награды удостоились 50 женщин со всего региона. Среди них жительницы разных районов, а также городов Сибай, Стерлитамак и Уфа. Больше всего награжденных в Баймакском, Белорецком и Кугарчинском районах.