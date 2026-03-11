Ричмонд
БПЛА впервые применили для оценки запасов корма для рыбы в Енисее

Ученые объединили в исследовании традиционный отбор и анализ проб водных беспозвоночных, аэрофотосъемку и машинное обучение для оценки кормовой базы реки.

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты впервые применили для оценки запасов кормовой базы для рыбы в реке Енисей. Об этом говорится в сообщении Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.

«Красноярские ученые впервые применили беспилотники для оценки запасов корма для рыбы в одной из крупнейших российских рек — Енисее. Предложенный способ позволяет подсчитать содержание беспозвоночных организмов, обитающих на водном мхе, растущем на высокопроточных участках реки. Численность промысловых рыб зависит от количества беспозвоночных, которыми кормится живущая в реке рыба», — говорится в сообщении.

Ученые центра объединили несколько методов для исследования — традиционный отбор и анализ проб водных беспозвоночных, аэрофотосъемку и машинное обучение для оценки кормовой базы реки. БПЛА с камерой высокой камерой высокого разрешения, делали снимки в разных спектральных диапазонах участков реки. При этом с помощью камеры можно было детально рассмотреть дно реки. Затем из сотен снимков собирается точная картина дна и с помощью алгоритмов машинного обучения находят и классифицируют на ней скопления водного мха.

«В итоге получается карта распределения кустиков мха по дну. Далее определяется площадь кустиков, рассчитывается, какая доля площади дна покрыта водным мхом и сколько биомассы водного мха растет на квадратном метре дна. Стандартным полевым способом специалисты устанавливают, сколько беспозвоночных живет на единице биомассы мха и на каменистом дне. Зная площадь покрова мха, количество животных в биомассе мха и количество беспозвоночных на дне, можно рассчитать общую биомассу корма для рыбы на участке реки», — добавили в центре.

Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Monitoring and Assessment. Проект поддержан Российским научным фондом и Красноярским краевым фондом науки.

