Метель задержала вылет из Омска в Новосибирск на несколько часов

В Омске из-за неблагоприятных погодных условий задержан вечерний рейс в Новосибирск. Самолет авиакомпании, выполняющий регулярное сообщение между сибирскими городами, должен был отправиться в среду, 11 марта, в 19:15, однако вылет перенесен на 01:10. Причиной изменения расписания стало ухудшение метеообстановки в регионе. В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели, что влияет на работу как наземного, так и воздушного транспорта.
Пассажирам, ожидающим вылета, рекомендуется проверять статус своих рейсов на онлайн-табло воздушной гавани. При поездке необходимо учитывать дорожную обстановку, поскольку метель существенно снижает видимость и осложняет движение по трассе до аэропорта. Регистрация на рейсы заканчивается за сорок минут до вылета, поэтому путешественникам следует заблаговременно планировать время в пути.
