В Литву пришла сахарская пыль, которая уже накрывала Калининградскую область: в крупнейших городах бьют тревогу

В Литве зафиксировали ухудшение качества воздуха, которое связывают с пылью, принесённой южными воздушными массами. Об этом, ссылаясь на Агентство по охране окружающей среды и Национальный центр общественного здоровья республики, пишет Delfi в среду, 11 марта.
Повышенный уровень загрязнения зарегистрировали на двух станциях — Жирмунай и Дайнава. В Вильнюсе концентрация крупных частиц KD10 составила 69,38 мкг/м³, в Каунасе — 84,31 мкг/м³.
Специалисты объяснили, что воздух стал грязнее не только из-за пыли, принесённой из Сахары, но и по нескольким другим причинам. Свою роль сыграли тёплая, ветреная и сухая погода без осадков, выбросы транспорта и работа индивидуальных систем отопления в домах в ночные часы.
По словам медиков, частицы KD10 в первую очередь раздражают верхние дыхательные пути, могут вызывать кашель, чихание и провоцировать приступы астмы. Более мелкие частицы KD2,5 проникают глубже — в лёгкие и кровоток, из-за чего усугубляют хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Жителям страны посоветовали держаться подальше от оживлённых дорог, дыма и других источников загрязнения, а также избегать интенсивных физических нагрузок на улице. Школам и детским садам рекомендовали не проводить мероприятия на открытом воздухе, если показатели превышают норму.
В 2024 году синоптики сообщали, что африканскую пыль в Калининградскую область приносит прогретый тропический воздух. О её присутствии говорит мутная пелена в небе, жёлто-оранжевые закаты и следы на стёклах и машинах после осадков.