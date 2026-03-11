В Литву пришла сахарская пыль, которая уже накрывала Калининградскую область: в крупнейших городах бьют тревогу

Специалисты объяснили, что воздух стал грязнее не только из-за пыли, принесённой из Сахары, но и по нескольким другим причинам. Свою роль сыграли тёплая, ветреная и сухая погода без осадков, выбросы транспорта и работа индивидуальных систем отопления в домах в ночные часы.