Главные новости к вечеру 11 марта 2026 года

«Очевидно, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это учитываем. Чтобы варварские действия больше не продолжались, и проводится специальная военная операция», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.