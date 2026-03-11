Ричмонд
Главные новости к вечеру 11 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 11 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: удар по Брянску был невозможен без британских специалистов

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это учитываем. Чтобы варварские действия больше не продолжались, и проводится специальная военная операция», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Газпром» сообщил об атаках на свои объекты

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция (КС) “Русская”», — сказано в публикации компании.

Иран назвал законными целями суда США, Израиля и их союзников

Источник: РИА "Новости"

Иран будет рассматривать любые перевозящие нефть суда и нефтяные грузы США, Израиля и их союзников как законные цели для нападения. Об этом заявил представитель центрального оперативного командования вооруженных сил Хатам аль-Анбия, передает AFP.

Лыжница Багиян принесла России четвертое золото на Паралимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

