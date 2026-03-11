Калининградец добился установки клумб, перекрывших парковку на тротуаре на Сельме

Кроме того, с придорожной парковки раньше можно было выехать как на Согласия, так и на Мирную. Однако администрация решила проложить непрерывный тротуар, который соединил две улицы, но закрыл один из выездов. В мэрии поясняли, что парковка не относится к улично-дорожной сети и не предназначена для сквозного движения. Решение приняли в интересах безопасности, чтобы снизить риск конфликтов между пешеходами и автовладельцами.