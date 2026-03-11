Калининградец добился установки клумб, перекрывших парковку на тротуаре на Сельме

Житель Калининграда добился установки клумб, чтобы автомобили перестали ездить и парковаться на тротуаре. Конструкции появились на пересечении Согласия и Мирной 10 марта.
По словам местных жителей, раньше водители активно пользовались этим проездом, хотя формально он не предназначался для движения машин. Теперь с прилегающей территории нельзя напрямую выехать на Мирную, припарковаться на этом участке тоже больше не получится.
Один из калининградцев рассказал, что специально добивался установки препятствий, чтобы автомобили перестали выезжать на тротуар. Он неоднократно обращался в администрацию города и наконец добился результата.
До этого власти сделали там отдельную пешеходную дорожку, однако бордюры вдоль неё не всегда были заметны. В январе на этом месте застряла легковушка: водитель даже не поняла, что едет по тротуару, так как он был полностью занесён снегом. В итоге машина просто застопорилась. Теперь подобное повториться уже не может.
Кроме того, с придорожной парковки раньше можно было выехать как на Согласия, так и на Мирную. Однако администрация решила проложить непрерывный тротуар, который соединил две улицы, но закрыл один из выездов. В мэрии поясняли, что парковка не относится к улично-дорожной сети и не предназначена для сквозного движения. Решение приняли в интересах безопасности, чтобы снизить риск конфликтов между пешеходами и автовладельцами.
Однако среди автомобилистов решение вызвало недовольство: водители жаловались на неудобства, заторы и необходимость выезжать задним ходом, если на парковке не оказывается свободных мест. klops.ru/kaliningrad/2025−07−03/360432-na-selme-novyy-tupik-meriya-perekryla-vyezd-so-stoyanki-vyzvav-buryu-emotsiy-u-voditeley