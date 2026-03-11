Врач назвала главную причину рака желудка

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главное «молодильное яблочко» рака желудка — это хронический дистресс, гастриты, жесткие диеты, рассказала врач Виктория Заяц.
«Главное “молодильное яблочко” рака желудка — это хронический дистресс. У людей, живущих под постоянным прессингом, уровень кортизола зашкаливает годами, что буквально парализует клеточный иммунитет, обязанный уничтожать мутировавшие клетки», — сказала Заяц информационному порталу РИАМО.
Также врач, комментируя диагноз 33-летнего блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой обнаружили злокачественные клетки, уточнила, что в столь раннем возрасте при таком диагнозе обычно сталкиваются либо с агрессивными наследственными мутациями, либо с последствиями катастрофического истощения организма.
По словам врача, хаотичное питание на бегу, жесткие диеты и годами нелеченая инфекция Helicobacter pylori — сливаясь воедино создают в слизистой желудка идеальную среду для злокачественного перерождения.
Кроме того, Заяц отметила, что эпидемия гастритов среди молодежи — это не просто изжога, это бомба замедленного действия. Она подчеркнула, что любая регулярная боль в животе требует не таблеток по самолечению, а срочной эндоскопии.
Утром 8 марта отец её ребёнка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки. Ей также была проведена операция на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.