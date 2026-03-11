Десять судейских вакансий открыли в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области сообщила об открытии десяти вакансий. Информация об этом 11 марта размещена на сайте ККС.
В Коминтерновском райсуде ищут заместителя председателя и судью, в Воронежском областном суде и Левобережном райсуде Воронежа открыты по одной вакансии судей.
В Воронеже открыты четыре вакансии мировых судей: в Коминтерновском (участки № 1 и № 12) и Центральном (№ 4 и № 5) районах. Также двух мировых судей ищут в Бобровском районе (№ 1 и № 2).
Соискатели могут подавать документы до 9 апреля включительно в рабочее время в офис ККС по адресу: Воронеж, улица Орджоникидзе, 41.