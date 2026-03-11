Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять судейских вакансий открыли в Воронежской области

Восемь из них — в региональном центре, две — в Боброве.

Источник: Комсомольская правда

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области сообщила об открытии десяти вакансий. Информация об этом 11 марта размещена на сайте ККС.

В Коминтерновском райсуде ищут заместителя председателя и судью, в Воронежском областном суде и Левобережном райсуде Воронежа открыты по одной вакансии судей.

В Воронеже открыты четыре вакансии мировых судей: в Коминтерновском (участки № 1 и № 12) и Центральном (№ 4 и № 5) районах. Также двух мировых судей ищут в Бобровском районе (№ 1 и № 2).

Соискатели могут подавать документы до 9 апреля включительно в рабочее время в офис ККС по адресу: Воронеж, улица Орджоникидзе, 41.