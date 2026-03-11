Ричмонд
Кропоткин: На социальные статьи расходов нашлись дополнительные средства

Поправки в бюджет рассмотрели в облдуме.

Источник: Клопс.ru

Социальные статьи расходов в бюджете 2026 года получат дополнительную «подпитку». Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Информацию о предстоящих поправках в закон о текущем бюджете области рассмотрели сегодня, 11 марта, на заседании социального комитета. Законопроект ещё проходит согласование в Минфине РФ. Но уже есть определенные планы по увеличению расходов на ряд направлений», — объяснил Кропоткин.

В частности, дополнительно собираются выделить:

на приобретение лекарств — 250 млн рублей, на капремонт калининградских школ — 50 млн рублей, на питание в пришкольных лагерях — 10,8 млн рублей.

«70 миллионов хотят добавить на приобретение жилья для сирот, 60 — на покупку модульного дома культуры в Правдинске и 39 миллионов — на нужды учреждения социального ухода “Серебряный родник”, — добавил парламентарий.

Озвученная информация была принята депутатами к сведению.