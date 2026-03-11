Пришедший за дочерью сожительницы калининградец получил удар ножом в живот

Когда 51-летний житель Калининграда и его гражданская жена узнали, что дочь женщины находится в квартире 26-летнего горожанина, оба отправились на улицу Куприна. Однако мирно решить вопрос не удалось: на входе в жилище пару встретил ранее судимый хозяин и после короткой перепалки воткнул в живот оппоненту нож.