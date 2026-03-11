Пришедший за дочерью сожительницы калининградец получил удар ножом в живот

Когда 51-летний житель Калининграда и его гражданская жена узнали, что дочь женщины находится в квартире 26-летнего горожанина, оба отправились на улицу Куприна. Однако мирно решить вопрос не удалось: на входе в жилище пару встретил ранее судимый хозяин и после короткой перепалки воткнул в живот оппоненту нож.
Раненого доставили в отделение хирургии одной из больниц. Медики, сообразив, что имеют дело с явно криминальным случаем, поставили в известность полицию. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали поножовщика.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия. По закону данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
До суда подследственный будет находиться под стражей.