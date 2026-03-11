Ричмонд
В Калининграде ищут подрядчика для ремонта участка тротуара на Московском проспекте

На работы выделили 12,7 миллиона рублей.

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта участка тротуара на Московском проспекте. На работы выделили 12,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок участок тротуара на Московском проспекте от дома № 130 до пересечения с Литовским валом. Специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое из плитки, а также установят бортовые камни.

Подрядчика определят 23 марта. Работы необходимо выполнить в течение 145 дней с даты заключения контракта.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 26 тротуаров.