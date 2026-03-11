Ричмонд
В Ростовской области поставили задачу привлекать кадров в медицину

В Ростовской области намерены привлекать частный бизнес к решению вопроса нехватки медиков.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области обсудили вопрос нехватки кадров в здравоохранении. На совещании губернатор Юрий Слюсарь задачу привлекать кадров в медицину.

В правительстве области отметили, что несмотря на действующие в регионе меры поддержки (программы «Земский доктор», выплаты в угледобывающих территориях, жилищные субсидии и увеличение целевых мест в РостГМУ), укомплектованность врачами и средним медперсоналом остается острой проблемой. Губернатор поручил минздраву сделать систему поддержки более адресной и искать новые механизмы привлечения специалистов.

— Кадры — главная проблема. Основная задача — повысить укомплектованность. Это ежедневная, системная работа на всех уровнях, — заявил Юрий Слюсарь, призвав глав территорий и главврачей активнее заниматься поиском, удержанием и мотивацией медиков.

В качестве удачного примера глава региона привел опыт Миллеровского района, где к решению жилищного вопроса врачей подключился бизнес. Так, достигнута договоренность с заводом о предоставлении жилья 12 медработникам. Губернатор поручил тиражировать эту практику на всю область, отметив, что в северных территориях кадровый вопрос стоит особенно остро.

