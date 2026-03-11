В Ростовской области поставили задачу привлекать кадров в медицину

В качестве удачного примера глава региона привел опыт Миллеровского района, где к решению жилищного вопроса врачей подключился бизнес. Так, достигнута договоренность с заводом о предоставлении жилья 12 медработникам. Губернатор поручил тиражировать эту практику на всю область, отметив, что в северных территориях кадровый вопрос стоит особенно остро.