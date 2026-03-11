КЖД: поезд Калининград — Челябинск начнет курсировать 1 июня

Состав будет отправляться из Калининграда по понедельникам в 9:55 и прибывать в Челябинск в четверг в 6:18. Время в пути составит 2 дня 17 часов и 23 минуты. Поезд проследует через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. Обратно из Челябинска состав будет курсировать по четвергам в 21:35 и прибывать в Калининград в воскресенье в 13:25.