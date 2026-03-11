В аэропортах Бухареста разрешили перевозить в ручной клади емкости с жидкостью до 2 литров: Теперь и молдавское вино можно захватить с собой в самолет

Пассажиры, вылетающие из аэропортов Бухареста, смогут перевозить в ручной клади контейнеры с жидкостями, аэрозолями и гелями объёмом до 2 литров вместо прежнего ограничения в 100 мл. Новые правила вступают в силу сегодня, 11 марта, в аэрогаванях Бухарест, аэропорт имени Генри Коанды и Бухарест, аэропорт Бэняса.
Генеральный директор Национальной компании аэропортов Бухареста Богдан Миндреску объявил, что ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади были сняты благодаря внедрению современных технологий контроля безопасности, что сделало процесс проверки багажа стал быстрее и проще для путешественников.
