В Евпатории убирают самострои в курортной зоне

В Евпатории снесли очередной незаконный торговый объект, который располагался на муниципальной земле без разрешения.
«Продолжаем наводить порядок в курортной зоне. Демонтировали еще один нестационарный торговый объект, размещенный в нарушение закона на муниципальной земле», — сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
Он подчеркнул, что снос незаконных построек ведется регулярно, поэтому не стоит надеяться, что подобные объекты останутся без внимания. Также он отметил, что каждый владелец может самостоятельно демонтировать торговые павильоны и сооружения, для размещения которых отсутствуют разрешительные документы.