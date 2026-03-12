В Евпатории убирают самострои в курортной зоне

Он подчеркнул, что снос незаконных построек ведется регулярно, поэтому не стоит надеяться, что подобные объекты останутся без внимания. Также он отметил, что каждый владелец может самостоятельно демонтировать торговые павильоны и сооружения, для размещения которых отсутствуют разрешительные документы.