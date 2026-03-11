Иран захлопнул капкан для Израиля и США: главная новость о войне 11 марта

На фоне усиления напряжённости на Ближнем Востоке и сообщений американской разведки о возможном минировании Ормузского пролива, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в беседе с aif.ru проанализировал возможные сценарии развития событий. Согласно информации CBS News, Тегеран, предположительно, начал установку мин с использованием небольших судов, за которыми активно охотятся ВМС США.
Дандыкин отметил, что минирование может осуществляться как кораблями-тральщиками, так и подводными лодками через торпедные аппараты. Авиация в настоящее время представляет собой слишком рискованный вариант из-за контроля воздушного пространства со стороны США.
«Пролив достаточно узкий, поэтому при необходимости всё можно сделать оперативно», — подчеркнул эксперт, добавив, что Иран, скорее всего, оставит свободные коридоры для дружественных судов, блокируя доступ для американских. На вооружении страны находятся современные мины, и их общий запас оценивается в несколько тысяч единиц.
По мнению Дандыкина, масштабная наземная операция со стороны США маловероятна из-за необходимости сосредоточения огромных сил и неприемлемых потерь. Вашингтону придётся искать альтернативные пути.
«Американцы будут пытаться снять блокаду, но нанесение ударов по территории Ирана потребует колоссальных ресурсов. Возможно, они попытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, используя внутренние противоречия, но это едва ли будет эффективно», — считает эксперт, прогнозируя, что в конечном итоге США, оказавшиеся в «персидском капкане», будут вынуждены начать переговоры.
Эксперт отмечает, что, несмотря на удары по руководству, Иран всё ещё располагает значительными ресурсами. Прокси-силы, такие как хуситы в Йемене, способные дестабилизировать судоходство в Красном море, до сих пор не задействованы в полной мере. Кроме того, Тегеран может рассчитывать на поддержку не только шиитов, но и других мусульманских групп.
«Вопреки ожиданиям, что устранение лидеров ослабит Иран, эффект оказался противоположным. Сейчас ситуация крайне напряжённая, и речь идёт о борьбе за выживание режима, где мотивация сторон кардинально различается», — резюмировал Дандыкин.
Ранее представители вооруженных сил Ирана объявили о готовности атаковать экономические объекты, в том числе банковские учреждения США и Израиля, на территории всего Ближневосточного региона.