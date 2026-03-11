Россиянам объяснили, у кого выше шанс родить двойню

Рождение близнецов для многих семей кажется счастливой случайностью. Однако заранее спланировать такой исход практически невозможно. Врач-репродуктолог Кирилл Дворцов объяснил, от чего на самом деле зависит появление двойни. Об этом пишет «Газета.Ru».
«В целом, если мы говорим про естественное зачатие и двойню, то это не зависит от наследственности родителей — это чаще от возраста зависит. Чаще после 35 лет история. И, в целом, по популяции вероятность 1−2% всего лишь», — отметил он.
Врач отметил, что даже при проведении ЭКО нельзя гарантировать, что после переноса приживутся оба эмбриона. По его словам, случаи, когда переносят сразу два эмбриона, происходят крайне редко, и даже тогда невозможно заранее предсказать результат. Иногда оба эмбриона имплантируются, при этом один из них может разделиться, из-за чего возникает тройня.
Эксперт подчеркнул, что поэтому специалисты обычно придерживаются практики переноса одного эмбриона, чтобы беременность протекала безопаснее и рождался один ребенок, максимум — двое.
Ранее врач-гинеколог Сайера Салаева рассказала, какие продукты особенно полезны для женского здоровья. В рацион стоит включать сою и льняные семена.