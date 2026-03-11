Россиянам объяснили, у кого выше шанс родить двойню

Врач отметил, что даже при проведении ЭКО нельзя гарантировать, что после переноса приживутся оба эмбриона. По его словам, случаи, когда переносят сразу два эмбриона, происходят крайне редко, и даже тогда невозможно заранее предсказать результат. Иногда оба эмбриона имплантируются, при этом один из них может разделиться, из-за чего возникает тройня.