В Британии хотят заменить исторических личностей на банкнотах животными

В Великобритании планируют обновить дизайн банкнот, заменив изображенных на купюрах исторических личностей, в том числе премьер-министра Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин, на представителей дикой природы, пишет Bloomberg.
«На банкнотах следующего поколения будут изображены дикие животные, которые обитают в Великобритании», — говорится в материале.
Отмечается, что в 2025 году Банк Англии провел общественные консультации по поводу дизайна банкнот. Специалисты выяснили, что самой популярной темой у респондентов является природа. В то же время исторические личности заняли третье место. Уточняется, что теперь на банкнотах могут появиться изображения ежей и барсуков.