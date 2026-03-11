Ричмонд
В Британии хотят заменить исторических личностей на банкнотах животными

На банкнотах Великобритании могут появиться изображения ежей и барсуков.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании планируют обновить дизайн банкнот, заменив изображенных на купюрах исторических личностей, в том числе премьер-министра Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин, на представителей дикой природы, пишет Bloomberg.

«На банкнотах следующего поколения будут изображены дикие животные, которые обитают в Великобритании», — говорится в материале.

Отмечается, что в 2025 году Банк Англии провел общественные консультации по поводу дизайна банкнот. Специалисты выяснили, что самой популярной темой у респондентов является природа. В то же время исторические личности заняли третье место. Уточняется, что теперь на банкнотах могут появиться изображения ежей и барсуков.