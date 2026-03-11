В Британии хотят заменить исторических личностей на банкнотах животными

Отмечается, что в 2025 году Банк Англии провел общественные консультации по поводу дизайна банкнот. Специалисты выяснили, что самой популярной темой у респондентов является природа. В то же время исторические личности заняли третье место. Уточняется, что теперь на банкнотах могут появиться изображения ежей и барсуков.