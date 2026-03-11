В Ростовской области в пожаре погибла женщина, ее подруги оказались в реанимации

Сотрудникам МЧС удалось проникнуть в горящее помещение и вынести на улицу 42-летнюю хозяйку дома. Ее сразу передали медикам. К сожалению, третью женщину, 35-ти лет, спасти не удалось — от полученных травм она скончалась на месте.