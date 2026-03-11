Ричмонд
В Ростовской области в пожаре погибла женщина, ее подруги оказались в реанимации

В Ростовской области в сгоревшей лестнице погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошла трагедия, унесшая жизнь молодой женщины. В региональном главке МЧС сообщили о о смертельном пожаре в Матвеево-Курганском районе.

ЧП случилось днем 10 марта в поселке Матвеев Курган. Там огонь охватил летнюю кухню, расположенную на территории частного домовладения. Пламя заметили случайные прохожие, которые вызвали спасателей.

К моменту прибытия пожарных внутри полыхающего строения находились три подруги. Как выяснилось позже, одной из женщин — 20-летней девушке — удалось спастись самостоятельно: она выпрыгнула в окно.

Сотрудникам МЧС удалось проникнуть в горящее помещение и вынести на улицу 42-летнюю хозяйку дома. Ее сразу передали медикам. К сожалению, третью женщину, 35-ти лет, спасти не удалось — от полученных травм она скончалась на месте.

В тушении пожара, площадь которого составила 25 квадратных метров, было задействовано семь специалистов и три автоцистерны.

В настоящее время обе выжившие женщины находятся в реанимации. Обстоятельства возникновения огня выясняют дознаватели МЧС, которым предстоит установить точную причину возгорания.

