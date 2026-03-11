Расплата настигла Змеиный остров: главная новость СВО 11 марта

Группа боевиков украинского спецназа стала целью мощного удара с помощью новейшей российской авиабомбы УМПБ (Д-30) на острове Змеиный в Черном море. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал aif.ru об особенностях русского супероружия и последствиях удара.
Напомним, на острове Змеиный уничтожили спецназ украинского оперативного командования «Юг». Удар был нанесен с помощью высокоточных планирующих бомб УМПБ (Д-30), принятых на вооружение в 2024 году.
Ряд Telegram-каналов опубликовал кадры мощного удара, которые снял отправленный к острову разведывательный дрон.
Остров Змеиный — небольшой, но стратегически важный для ВСУ объект, с которого можно контролировать весь северо-запад Черного моря, в том числе подходы к Одессе и другим украинским портам.
Михайлов, комментируя этот инцидент, отметил, что упомянутые бомбы являются новым оружием. Эти авиабомбы не просто падают, а точно приземляются в районе выбранной цели.
«Дистанция поражения порядка 50−70 километров. Эта бомба является отличной заменой дорогим ракетам, ФАБ-250 и другому подобному дорогостоящему оружию. Цена этой бомбы довольно невелика. Она обтекаема, удобно располагается на бомбардировщике Су-34. Бомба помещается вверх тормашками, а при сбрасывании переворачивается и планирует туда, куда надо», — пояснил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что боевики ВСУ уже высказались об эффективности новой российской разработки.
«Для ВСУ наступает худший момент, поскольку мы постоянно вводим различные новшества. Полных характеристик новой бомбы еще нет, но мы уже видим отзывы врагов о ее эффективности», — подчеркнул специалист.
Говоря о тайниках, которые могли быть расположены на острове Змеиный, Михайлов отметил, что хранить там что-то ценное для ВСУ небезопасно, поскольку остров постоянно подвергается ударам. Однако боевики могли оттуда ввести наблюдение.
«Хранить украинским боевикам на острове нечего, место все время находится под ударами. Но с точки зрения временной дислокации, контроля, наблюдения, радиоэлектронной разведки он важен. Вероятно, поэтому там и находился спецназ ВСУ, который был успешно уничтожен нашими военными», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что в Запорожской области попал под удар тренировочный лагерь ВСУ.