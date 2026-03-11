Расплата настигла Змеиный остров: главная новость СВО 11 марта

«Дистанция поражения порядка 50−70 километров. Эта бомба является отличной заменой дорогим ракетам, ФАБ-250 и другому подобному дорогостоящему оружию. Цена этой бомбы довольно невелика. Она обтекаема, удобно располагается на бомбардировщике Су-34. Бомба помещается вверх тормашками, а при сбрасывании переворачивается и планирует туда, куда надо», — пояснил эксперт.