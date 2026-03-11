«Газпром» заявил о серии атак на станции, связанные с «Турецким потоком»

«Газпром» сообщил об атаках на объекты газотранспортной инфраструктуры на юге России. Об этом в телеграм-канале компании рассказали в среду, 11 марта.
«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция (КС) “Русская”. Накануне зафиксированы атаки на КС “Береговая” и КС “Казачья”. Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, объекты “Газпрома” на юге России подверглись атакам 12 раз», — говорится в публикации.
Как отметили в «Газпроме», эти станции относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и нужны для надёжности экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Все атаки удалось отразить.
В конце сентября 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Предполагаемого участника атаки — гражданина Украины — взяли под стражу лишь в августе 2025-го. Кроме того, Германия выдала ордера на арест ещё семерых фигурантов дела.