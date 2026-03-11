В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающих

11 марта в Волгоградской области прошёл первый этап всероссийских учений, посвящённый подготовке к прохождению весеннего половодья. В рамках мероприятия в Волгограде у стадиона «Волгоград Арена» состоялся смотр готовности специализированной техники и оборудования региональной группировки МЧС России, ГКУ «Служба спасения», а также добровольческих отрядов.