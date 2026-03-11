Евросоюз отчаянно нуждается в российских нефти и газе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написало китайские издание Asia Times.
«Переориентация российского экспорта на азиатский рынок, которая продолжается на протяжении конфликта на Украине, окажется не окончательной, если ЕС отменит свои санкции», — говорится в публикации.
Как пишет издание, президент России Владимир Путин подал сигнал Европе, а именно «дал понять, что будет не против этого», то есть отмены санкций.
В материале подчеркнули, что Европе гораздо нужнее российские ресурсы на данный момент, чем Москве — рынок сбыта. В этой ситуации Россия может потребовать, чтобы ЕС навязал киевскому главарю Зеленскому часть требований Москвы по мирному урегулированию.
Кроме того, издание отметило, что глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции США с российских энергоносителей и приказать ЕС последовать его примеру и возобновить крупномасштабный импорт.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с европейскими странами по поставкам нефти и газа. Однако для продолжения этого разговора Москва хочет понять, что Европа тоже готова к такому сотрудничеству.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что европейский энергорынок стал самым уязвимым в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке и отказа Брюсселя от поставок российских энергоносителей. В этой ситуации Европа оказалась в двойном проигрыше.