В Театре на Юго-Западе пройдет сеанс психоанализа

«Эта пьеса важна для меня, потому что она этапная, — рассказывает aif.ru режиссер Максим Лакомкин. — Когда-то я тоже с удовольствием играл в спектакле по этому произведению. Для меня этот материал стал очень интересным, очень важным тренингом — именно актерским — и с точки зрения постижения профессии, и с точки зрения погружения в психологию человека, образа. Поэтому мне показалось, что это было бы важно и для артистов Юго-Запада. Я очень нежно отношусь к этой пьесе и к ее автору Антону Маркову, она очень личная для него. И можно с уверенностью сказать, что она точно больше нигде не идет. И ее нет нигде, ни у кого на руках, исключительно у меня в распечатанном виде. С разрешения автора она идет в нашем театре. И это на самом деле удивительный материал, потому что в нем таким художественным путем раскрывается творческий хаос внутри человека. Когда наши субличности начинают обретать телесность и не всегда ясно, какая сейчас доминирует, какая сейчас нас ведет. То ли это творческое начало, то ли разрушительное, то ли какое-то еще… И в этой борьбе происходит и рождается что-то прекрасное. Необязательно произведение искусства, но любое дело рождается вот в такой вот внутренней творческой борьбе, в таких противоречиях…».