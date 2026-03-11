В Театре на Юго-Западе пройдет сеанс психоанализа

21 марта в Театре на Юго-Западе пройдет спектакль «Я» в новой редакции — трагифарс по пьесе Антона Маркова о творческих муках, которые испытывает Писатель, о терзаниях, происходящих в его душе.
Режиссер Максим Лакомкин и актеры Егор Кучкаров, Алина Лакомкина, Андрей Кудзин устроят для зрителей практически сеанс психоанализа.
«Эта пьеса важна для меня, потому что она этапная, — рассказывает aif.ru режиссер Максим Лакомкин. — Когда-то я тоже с удовольствием играл в спектакле по этому произведению. Для меня этот материал стал очень интересным, очень важным тренингом — именно актерским — и с точки зрения постижения профессии, и с точки зрения погружения в психологию человека, образа. Поэтому мне показалось, что это было бы важно и для артистов Юго-Запада. Я очень нежно отношусь к этой пьесе и к ее автору Антону Маркову, она очень личная для него. И можно с уверенностью сказать, что она точно больше нигде не идет. И ее нет нигде, ни у кого на руках, исключительно у меня в распечатанном виде. С разрешения автора она идет в нашем театре. И это на самом деле удивительный материал, потому что в нем таким художественным путем раскрывается творческий хаос внутри человека. Когда наши субличности начинают обретать телесность и не всегда ясно, какая сейчас доминирует, какая сейчас нас ведет. То ли это творческое начало, то ли разрушительное, то ли какое-то еще… И в этой борьбе происходит и рождается что-то прекрасное. Необязательно произведение искусства, но любое дело рождается вот в такой вот внутренней творческой борьбе, в таких противоречиях…».
В постановке поднимается вечная тема — человек и данный ему талант. Имеет ли право художник жить как все? На сцене — Я, Он и Она. Почти любовный треугольник. Только Она дарит вдохновение, а Он — вечные сомнения. Она удерживает на краю, а Он — готов подтолкнуть. Но они не могут друг без друга, как невозможно восхождение без падений, как не может жить душа художника без бесконечных метаний.
Отметим, Антон Марков — современный российский сценарист, драматург, актёр.
Его пьесы ставятся в московских театрах и театрах страны, а сценарий к фильму «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетёров» с Михаилом Боярским в главной роли стал дебютом в кино.
Написал сценарии к фильмам и сериалам «Нежные листья, ядовитые корни», «Золотая кровь. Черный Орлов», «Орлинская. Козни Амура» и др.
Антон Марков в 1991 году с отличием закончил Нижегородское театральное училище. Несколько лет играл в Нижегородском театре драмы (самая известная роль — Ромео в спектакле В. Богомазова «Ромео и Джульетта» по Шекспиру). Первая пьеса «Я» была написана в 1993 году. В 1999 году написал пьесу «Игрушки», которую неоднократно ставили в разных городах России. В 2001 вышла пьеса «Феникс». Также является автором книги «Возвращение мушкетеров», написанной параллельно со съемками одноименного фильма.
Антон Марков — участник многих литературных конкурсов, таких, как «Анти-букер», «Новая драма».