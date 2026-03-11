Shot: Российский турист пропал в Таиланде после ссоры с девушкой в полиции

Россиянин исчез 25 февраля, но перед этим он «начал говорить глупости», поссорился с девушкой, с которой был вместе девять лет, а в полицейском участке разорвал ее паспорт, чтобы его тут же посадили в тюрьму. Анна не стала писать заявление на мужчину и на следующий день улетела домой по свидетельству на возвращение.