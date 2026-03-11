Ричмонд
Shot: Российский турист пропал в Таиланде после ссоры с девушкой в полиции

Российский IT-специалист из Уфы по имени Денис пропал в Таиланде после того, как поссорился со своей девушкой Анной и привел ее в местный полицейский участок. Об этом в среду, 11 марта, сообщил Shot.

Россиянин исчез 25 февраля, но перед этим он «начал говорить глупости», поссорился с девушкой, с которой был вместе девять лет, а в полицейском участке разорвал ее паспорт, чтобы его тут же посадили в тюрьму. Анна не стала писать заявление на мужчину и на следующий день улетела домой по свидетельству на возвращение.

— После ссоры (мужчина — прим. «ВМ») не вернулся в жилой комплекс, где пара снимала квартиру. Последний раз его видели возле полицейского участка на Пхукете, где вспыхнул любовный скандал. Он сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. При этом в полицию или в тюрьму туриста не забирали, — говорится в публикации.

Срок действия визы россиянина истекает через три дня, на данный момент его ищут по всей стране, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

10 февраля СМИ сообщили, что российский трейдер-коуч Михаил Соловчук, которого приговорили к трем годам тюрьмы в Таиланде, а также обязали вернуть около трех миллионов рублей своему клиенту, вышел на свободу под залог спустя месяц заключения и пропал.