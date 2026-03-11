В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами

В Гданьске неизвестные осквернили кладбище советских воинов. Как сообщает посольство России в Польше, место захоронения было запятнано нацистскими лозунгами украинцев.
«Стало известно об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске, на котором похоронено более 3 тысяч советских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению посольства, вандалы осквернили дугообразную бетонную стену на кладбище, на которой расположены памятные доски и барельефы. На нее были нанесены оскорбительные надписи и символы, прославляющие украинских нацистов.
Дипмиссия РФ направила властям Польши письмо с требованием привести кладбище в надлежащий вид и избавиться от надписей, а также найти виновных в содеянном и наказать их.
Ранее KP.RU сообщал, что МИД России направил Эстонии ноту из-за осквернения памятника, посвященного советским воинам. Вандалы разрисовали краской монумент, возведенный в память освободителей от немецких фашистов.