В Гданьске кладбище советских воинов осквернили нацистскими лозунгами

Неизвестные осквернили место захоронения советских воинов в Гданьске надписями, прославляющими украинских нацистов.

Источник: Комсомольская правда

В Гданьске неизвестные осквернили кладбище советских воинов. Как сообщает посольство России в Польше, место захоронения было запятнано нацистскими лозунгами украинцев.

«Стало известно об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске, на котором похоронено более 3 тысяч советских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению посольства, вандалы осквернили дугообразную бетонную стену на кладбище, на которой расположены памятные доски и барельефы. На нее были нанесены оскорбительные надписи и символы, прославляющие украинских нацистов.

Дипмиссия РФ направила властям Польши письмо с требованием привести кладбище в надлежащий вид и избавиться от надписей, а также найти виновных в содеянном и наказать их.

Ранее KP.RU сообщал, что МИД России направил Эстонии ноту из-за осквернения памятника, посвященного советским воинам. Вандалы разрисовали краской монумент, возведенный в память освободителей от немецких фашистов.