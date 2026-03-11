Эксперт Баскаков: Конфликт на Ближнем Востоке становится войной на истощение

Масштаб, последствия и цели участников конфликта на Ближнем Востоке значительно изменились с лета 2025 года и начали напоминать войну на истощение. Таким мнением поделился младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.
Эксперт отметил, что 12-дневная война, произошедшая летом прошлого года, существенно отличалась от нынешнего противостояния между Ираном и американо-израильской коалицией. Он пояснил, что тогда Иран сначала атаковал Израиль, а США вступили в конфликт напрямую лишь за несколько дней до его завершения. В рамках военной кампании 2026 года США и Израиль действуют совместно против Ирана с самого начала.
— В ходе кампании 2025 года вероятные первостепенные цели Израиля и США были в подрыве развития иранской ракетной и ядерной программ, а также в ослаблении стабильности политического режима. В случае войны 2026 года в цели атаковавших Иран стран, вероятно, вошло не только значительное ослабление иранского военного потенциала, но и серьезная трансформация политической системы страны, вплоть до смены режима, — пояснил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что Иран вступил в текущую войну с новой стратегией, направленной на сохранение режима любой ценой. Эта стратегия предполагает создание условий, при которых военные действия против Тегерана будут иметь катастрофические последствия, выходящие за пределы его границ.
Баскаков обратил внимание на то, что Иран сосредоточил свой потенциал «сдерживания» на самозащите, активно вовлекая в конфликт соседние страны и используя энергетический «рычаг» Ормузского пролива. Он также отметил, что ход военной кампании стал неожиданным для руководства США и Израиля, так как Иран продолжает сопротивляться и демонстрирует готовность бороться до конца. При этом Трамп уже успел заявить о том, что война в Иране «практически закончена». Однако Баскаков подчеркнул, что для Израиля текущее противостояние затрагивает более жизненно важные интересы.
В этой связи аналитик предполагает возможность выхода США из прямого столкновения с Ираном при сохранении участия Израиля в конфликте — в формате менее интенсивной военной конфронтации или преимущественно опосредованного противоборства. Он добавил, что, учитывая исключительные обстоятельства текущего противостояния, нельзя исключить окончательный переход конфликта в формат войны на истощение.
В заключение эксперт заявил, что развитие ситуации на Ближнем Востоке будет зависеть от ресурсов и политической воли каждой из сторон конфликта, передает Новости Mail.
8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.
Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.