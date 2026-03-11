Эксперт Баскаков: Конфликт на Ближнем Востоке становится войной на истощение

Баскаков обратил внимание на то, что Иран сосредоточил свой потенциал «сдерживания» на самозащите, активно вовлекая в конфликт соседние страны и используя энергетический «рычаг» Ормузского пролива. Он также отметил, что ход военной кампании стал неожиданным для руководства США и Израиля, так как Иран продолжает сопротивляться и демонстрирует готовность бороться до конца. При этом Трамп уже успел заявить о том, что война в Иране «практически закончена». Однако Баскаков подчеркнул, что для Израиля текущее противостояние затрагивает более жизненно важные интересы.