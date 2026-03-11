Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи

«Вниманию зрителей, в связи с ограничением интернет-связи в центре Москвы просим вас по возможности перед посещением театра заранее распечатывать билеты или сохранять их в своём телефоне. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.