Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи

Большой театр попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за проблем связи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Большой театр обратился к зрителям с просьбой заранее распечатывать билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением театра в связи с ограничением связи в центре Москвы.

«Вниманию зрителей, в связи с ограничением интернет-связи в центре Москвы просим вас по возможности перед посещением театра заранее распечатывать билеты или сохранять их в своём телефоне. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше