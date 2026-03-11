За десять дней марта в Уфе выпала почти месячная норма осадков

С начала марта в Уфе выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 98 процентов от месячной нормы, сообщили в мэрии. Из-за обильных снегопадов и потепления нагрузка на ливневую канализацию выросла, увеличился и риск подтоплений. Власти рекомендуют горожанам проверить состояние труб и стояков в подвалах.