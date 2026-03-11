За десять дней марта в Уфе выпала почти месячная норма осадков

С начала марта в Уфе выпало 38 миллиметров осадков, что составляет 98 процентов от месячной нормы, сообщили в мэрии. Из-за обильных снегопадов и потепления нагрузка на ливневую канализацию выросла, увеличился и риск подтоплений. Власти рекомендуют горожанам проверить состояние труб и стояков в подвалах.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев жестко раскритиковал подчиненных за плохую уборку снега. После этого главы районов лично вышли на улицы. Тем не менее утром 11 марта город сковали десятибалльные пробки, а въезд для грузовиков ограничили.
Напомним, из-за непогоды в республике несколько раз вводили и продлевали ограничения на трассах. К настоящему моменту на ряде участков проезд снова открыт.
