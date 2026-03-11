Паралимпийский чемпион Голубков сообщил о желании встретиться с Путиным

Напомним, сегодня лыжник Голубков завоевал для России третью золотую медаль Паралимпиады в Италии. Он победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров в сидячем положении. Кроме того, ранее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.