Паралимпийский чемпион Голубков сообщил о желании встретиться с Путиным

Паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Иван Голубков выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал в интервью журналистам, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Лыжник поделился, что уже виделся с главой государства ранее. Однако отметил, что сейчас ощущения от возможной встречи будут совершенно иными, поскольку предыдущий раз общение проходило в строгих рамках ковидных ограничений.

«Сейчас будут новые ощущения. С радостью», — сказал Голубков.

Соревнования паралимпийцев выходят на финишную прямую и завершатся 15 марта. Россию на турнире представляют шесть участников. Знаковым событием стало возвращение национальной символики: отечественные спортсмены впервые за 12 лет вышли на старт под флагом страны.

Напомним, сегодня лыжник Голубков завоевал для России третью золотую медаль Паралимпиады в Италии. Он победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров в сидячем положении. Кроме того, ранее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.