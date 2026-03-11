Минздрав: Вакцину от рака добавят в систему ОМС уже в этом году

Министерство здравоохранения РФ разработало проект, который предполагает включение онкологических вакцин в программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2026 год. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно документу, в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год, а также на плановые 2027 и 2028 годы, планируется добавить пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака, персонализированную терапию с использованием мРНК-вакцины, а также Т-клеточную иммунотерапию с применением генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T, говорится в материале.
Ранее Министерство здравоохранения выдало разрешение на применение отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы — агрессивного вида рака кожи. Речь идет о препарате от НМИЦ онкологии имени Блохина.
В России также готовы две пептидные вакцины от колоректального рака. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. Что известно о вакцинах и об их эффективности — в материале «Вечерней Москвы».