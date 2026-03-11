Минздрав: Вакцину от рака добавят в систему ОМС уже в этом году

Согласно документу, в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год, а также на плановые 2027 и 2028 годы, планируется добавить пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака, персонализированную терапию с использованием мРНК-вакцины, а также Т-клеточную иммунотерапию с применением генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T, говорится в материале.