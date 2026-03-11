Ричмонд
«Болезнь витрин» может указывать на смертельный недуг: какие у неё симптомы

Эндокринолог Остапенко: болезнь витрин может быть маркером смерти от инфаркта.

Источник: Комсомольская правда

Если при ходьбе внезапно начинает сильно болеть нога, из-за чего приходится останавливаться и делать вид, что разглядываешь витрину, — это тревожный сигнал. Так называемая «болезнь витрин» является классическим симптомом атеросклероза артерий нижних конечностей, рассказала aif.ru эндокринолог Анастасия Остапенко.

Специалист уточнила, суть проблемы в том, что холестериновые бляшки сужают сосуды. В покое крови хватает, но при ходьбе мышцам нужно в десятки раз больше кислорода. Возникает кислородное голодание, мышцы сводит болью или судорогой. Как только человек останавливается, баланс восстанавливается, и боль уходит до следующей попытки пройтись.

По словам эндокринолога, особо опасен этот недуг для диабетиков. У них атеросклероз развивается быстрее, что чревато появлением язв и гангрены. Сосудистый хирург может определить уровень поражения по месту боли: икры, бедро или стопа указывают на разные закупоренные артерии.

Врачи предупреждают: «болезнь витрин» — это маркер смерти от инфаркта, так как атеросклероз поражает все сосуды. В группе риска — курящие мужчины старше 40 лет. Лечение зависит от стадии: от ежедневной ходьбы и отказа от сигарет до стентирования артерий и серьезных операций, чтобы спасти ногу от ампутации.

Также стоит упомянуть и другой важный сигнал от организма. Кратковременные остановки дыхания во время сна могут вызвать инсульт. Об этом предупредил врач-терапевт Иван Еременко. Его слова приводит Life.ru.