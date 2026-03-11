«Болезнь витрин» может указывать на смертельный недуг: какие у неё симптомы

Специалист уточнила, суть проблемы в том, что холестериновые бляшки сужают сосуды. В покое крови хватает, но при ходьбе мышцам нужно в десятки раз больше кислорода. Возникает кислородное голодание, мышцы сводит болью или судорогой. Как только человек останавливается, баланс восстанавливается, и боль уходит до следующей попытки пройтись.