Ученые в Петербурге намерены расширить успешный опыт ЭКО-репродукции элитных телят

Ключевым этапом эксперимента стало выделение жизнеспособных яйцеклеток из ткани яичника коровы через пять часов после забоя. Яйцеклетки созрели в лабораторных условиях (in vitro) и были оплодотворены методом ЭКО. Развившиеся эмбрионы прошли криоконсервацию и хранились в жидком азоте при температуре минус 196 градусов в течение четырех месяцев, ожидая подходящего момента. После тщательной подготовки самок-реципиентов было разморожено и перенесено шесть эмбрионов. В ноябре 2025 года, по истечении 40 недель беременности, две коровы дали жизнь двум здоровым телятам.