Ученые в Петербурге намерены расширить успешный опыт ЭКО-репродукции элитных телят

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) с аграрно-промышленным партнером намерен расширить первый в стране успешный эксперимент по ЭКО-репродукции телят элитных пород после выбытия ценных коров, сообщили в пресс-службе вуза. Первые двое телят Галактика и Марс, рожденные в ноябре 2025 года, чувствуют себя прекрасно, и еще двое должны скоро появиться на свет.
«Проект СПбГАУ и ООО “Шуйское подворье” по внедрению передовых репродуктивных технологий показывает блестящие результаты. В ноябре 2025 года в российском животноводстве произошло знаковое событие, открывающее новую эру в селекции и сохранении ценного генофонда. На свет появились первые в стране телята, зачатые методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из эмбрионов, полученных посмертно от высокопродуктивных коров красной датской породы», — отметили в пресс-службе.
Ключевым этапом эксперимента стало выделение жизнеспособных яйцеклеток из ткани яичника коровы через пять часов после забоя. Яйцеклетки созрели в лабораторных условиях (in vitro) и были оплодотворены методом ЭКО. Развившиеся эмбрионы прошли криоконсервацию и хранились в жидком азоте при температуре минус 196 градусов в течение четырех месяцев, ожидая подходящего момента. После тщательной подготовки самок-реципиентов было разморожено и перенесено шесть эмбрионов. В ноябре 2025 года, по истечении 40 недель беременности, две коровы дали жизнь двум здоровым телятам.
На сегодняшний день первые в стране телята красной датской породы, полученные методом ЭКО из эмбрионов in vitro post mortem, развиваются прекрасно. Тщательные наблюдения подтверждают, что Галактика и Марс — так назвали первенцев — абсолютно здоровы. Никаких отличий или отклонений в их росте и поведении по сравнению со сверстниками, рожденными обычным путем, не обнаружено. Еще две коровы вынашивают телят, полученных по этой же инновационной технологии «из пробирки».
«Это событие имеет огромное значение для российского агропромышленного комплекса. Оно не только демонстрирует высокий уровень развития отечественной репродуктивной биотехнологии, но и открывает новые возможности для сохранения и приумножения генетического потенциала ценных сельскохозяйственных животных, даже в случае их выбраковки. Это прямой шаг к укреплению технологического суверенитета России в области животноводства», — отметила руководитель авторского коллектива, ведущий эмбриолог учебно-тренингового центра по трансплантации эмбрионов СПбГАУ Любовь Ротарь.