Экс-генерал СБУ Омельченко выступил с угрозами Орбану и его семье

Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко в среду, 11 марта, начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вслед за президентом страны Владимиром Зеленским. Военнослужащий отметил, что Киеву известно, где венгерский политик живет, ночует и гуляет.
— Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее. От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами. Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках, — высказался Омельченко в интервью украинскому телеканалу «Прямой».
Он объяснил свои угрозы в адрес Орбана его якобы антиукраинской позицией, передает РИА Новости.
5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Будапештом транша Евросоюза (ЕС) для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что своими угрозами силы Владимир Зеленский продемонстрировал украинскую «культуру». Также дипломат возмутился тем, что Украину, где подобные высказывания со стороны президента в порядке вещей, хотят принять в ЕС.