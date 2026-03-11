Корабль с сокровищами, разграбленный пиратами, нашли у Мадагаскара

Корабль с сокровищами Nossa Senhora do Cabo, затонувший в XVIII веке у берегов Мадагаскара, обнаружили американские археологи.
Как сообщает Popular Mechanics, место кораблекрушения нашли специалисты Центра сохранения исторических кораблекрушений Брендон Клиффорд и Марк Агостини.
По данным исследователей, на борту судна находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней — алмазов, изумрудов и жемчуга.
Историки отмечают, что корабль в 1721 году атаковал легендарный пират Оливье Левассер по прозвищу Стервятник. После нападения судно было отбуксировано примерно на 600 километров и затоплено.
Во время подводных исследований археологи обнаружили под слоем песка и ила более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью.
По предварительным оценкам, стоимость сокровищ может достигать 138 миллионов долларов.
