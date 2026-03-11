Ричмонд
Корабль с сокровищами, разграбленный пиратами, нашли у Мадагаскара

Археологи из США обнаружили место затопления португальского корабля Nossa Senhora do Cabo с сокровищами у берегов Мадагаскара.

Источник: Аргументы и факты

Корабль с сокровищами Nossa Senhora do Cabo, затонувший в XVIII веке у берегов Мадагаскара, обнаружили американские археологи.

Как сообщает Popular Mechanics, место кораблекрушения нашли специалисты Центра сохранения исторических кораблекрушений Брендон Клиффорд и Марк Агостини.

По данным исследователей, на борту судна находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней — алмазов, изумрудов и жемчуга.

Историки отмечают, что корабль в 1721 году атаковал легендарный пират Оливье Левассер по прозвищу Стервятник. После нападения судно было отбуксировано примерно на 600 километров и затоплено.

Во время подводных исследований археологи обнаружили под слоем песка и ила более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью.

По предварительным оценкам, стоимость сокровищ может достигать 138 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что у берегов Шри-Ланки после атаки на иранский фрегат IRIS Dena из воды извлекли 80 тел погибших. По данным местных властей, еще 32 человека удалось спасти.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше