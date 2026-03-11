Ричмонд
В Театре сатиры проходит выставка в честь Андрея Миронова

В Театре сатиры проходит выставка, посвященная юбилейной дате Андрея Миронова.

Источник: Аргументы и факты

В Театре сатиры проходит выставка, посвященная юбилейной дате Андрея Миронова — в марте прославенному артисту могло бы исполниться 85 лет.

«Андрей Миронов относится к тем актерам, которые составляют славу Театра сатиры, — сказал aif.ru художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов. — Мы чтим его память. В театре с особым трепетом относятся к гримерке Андрея».

Как говорят актеры Театра сатиры, Миронов был легкий, вдохновенный, искристый, он создавал незабываемые образы на сцене и в кино, отдавая всего себя искусству без остатка.

Артист навсегда останется в памяти зрителей, поклонников, близких и коллег именно таким — невероятным, необъятным, человеком-праздником и настоящим феноменом.