Тарифы ЖКХ в Ростовской области с 1 октября подскочат почти на 10%

В Ростовской области традиционное летнее повышение тарифов в этом году сдвинуто на осень. С 1 октября 2026 года совокупный платеж за «коммуналку» в среднем по области вырастет на 9,8% по сравнению с январскими начислениями. При этом с 1 января рост уже составил 1,7%, что было связано с изменением ставки НДС. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» (89,8 FM) раскрыл руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.