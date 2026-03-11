Ричмонд
Тарифы ЖКХ в Ростовской области с 1 октября подскочат почти на 10%

В Ростовской области традиционное летнее повышение тарифов ЖКХ сдвинули на осень.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области традиционное летнее повышение тарифов в этом году сдвинуто на осень. С 1 октября 2026 года совокупный платеж за «коммуналку» в среднем по области вырастет на 9,8% по сравнению с январскими начислениями. При этом с 1 января рост уже составил 1,7%, что было связано с изменением ставки НДС. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» (89,8 FM) раскрыл руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.

Больше всего, как уточнил глава службы, подорожает электроэнергия — сразу на 11,3%. Тарифы на отопление увеличатся на 9,9%, а услуги водоснабжения, водоотведения и вывоза мусора (ТКО) — на 9,8%.

Важный нюанс: тарифы на свет и газ остаются едиными для всей области, поэтому их рост будет одинаковым для жителей и Ростова, и других муниципалитетов. А вот плата за воду, тепло и вывоз отходов может отличаться в разных городах и районах. Как пояснил Лукьянов, это зависит от состояния инфраструктуры и объемов услуг конкретной ресурсоснабжающей организации — тариф рассчитывается индивидуально под ее затраты.

