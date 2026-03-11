В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева

По данным администрации Волгограда, замена рельсов и шпал на указанном участке будет проведена в рамках первого этапа целого комплекса работ по реконструкции объекта: «Линия трамвая г. Волгограда в границах улица Космонавтов — улица Ангарская (маршрут № 10)». От Хорошева до Ангарской менять пути планируют на втором этапе — в 2027 году. Полный цикл работ, согласно данным сайта госзаказов, оценивается в 874 541 360 рублей (начальная и максимальная цена госконтракта), еще 82 752 580 рублей, по предварительным данным, потребуется на реконструкцию системы энергоснабжения.