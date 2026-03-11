Актриса Елена Яковлева рассказала о своем способе борьбы с бессонницей

Иногда после спектакля эмоции не дают артистам быстро уснуть. Народная артистка России Елена Яковлева рассказала, что нашла необычный способ справляться с бессонницей после выхода со сцены. Об этом пишет aif.ru.
«У меня в комнате стоят кровать, телевизор, два мольберта, а вокруг разложены краски. Вот перед тобой чистый холст — и вдруг что-то появляется. Увлеклась во время пандемии, и до сих пор это занятие меня не отпускает», — поделилась Яковлева.
Она вспомнила, что однажды зашла в художественный магазин и обратила внимание на необычную акриловую пасту. По словам актрисы, сейчас она часто вдохновляется работами известных живописцев. Покупает книги о них, читает о их творчестве и внимательно изучает картины.
Со временем у артистки накопилось уже более 80 работ. Некоторые коллеги просили подарить картины, другие даже хотели их купить, но Яковлевой было жалко расставаться со своими произведениями. Недавно в фойе «Покровка. Театр» открылась первая выставка ее работ, а вырученные средства решили направить на помощь нуждающимся ветеранам сцены.
Ранее KP.RU писал, что Елена Яковлева отметила день рождения спектаклем «Ревизор». По ее словам, в тот день было столько забот, что даже минуты не хватило, чтобы спокойно посидеть в гримерке и настроиться.