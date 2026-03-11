Калининградская таможня не подтвердила ажиотаж на границе из-за подорожания бензина в Европе

В таможне Калининградской области не подтверждают сообщения об ажиотаже на границе из-за роста цен на бензин в странах Евросоюза. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 11 марта.
«Нет никакого ажиотажа, никакого наплыва. Ни машины больше. Всё так же штатно, так же спокойно, как было до. Может, завтра что-то поменяется, но пока информация не соответствует действительности», — заявили в таможне.
В СМИ публиковали информацию, что европейцы, желающие заправиться в Калининградской области по более низкой цене, готовы часами стоять в очередях на границе. Машины с иностранными номерами якобы замечали у заправок рядом с Мамоново и Багратионовском.
