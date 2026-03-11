Енот, прибывший в Белоруссию в контейнере с автомобилями, оказался самкой

Енота обнаружили таможенники в январе. Это произошло в ходе перегрузки автомобилей, которые прибыли морским контейнером из США. Впоследствии енот переехал на постоянное место жительства в Барановичи. По данным агентства «БелТА», ему вручили паспорт страны. В документе указано, что енот Сеня родился 27 октября 2023 года в лесу США.