Енот, прибывший в Белоруссию в контейнере с автомобилями, оказался самкой

В Белоруссии определили пол енота, который прибыл из США в контейнере с автомобилями.

Источник: Аргументы и факты

Енот по кличке Сеня, который прибыл в Белоруссию из США в контейнере с автомобилями, оказался самкой, сообщает пресс-служба парка животных в Барановичах Брестской области.

«Во время проведения плановых ветеринарных мероприятий ветеринарным специалистом было выяснено, что наш Сеня оказался девочкой», — сообщила сотрудница организации на видео.

Теперь представители парка планируют назвать енота Есенией, Соней или Сашей.

Енота обнаружили таможенники в январе. Это произошло в ходе перегрузки автомобилей, которые прибыли морским контейнером из США. Впоследствии енот переехал на постоянное место жительства в Барановичи. По данным агентства «БелТА», ему вручили паспорт страны. В документе указано, что енот Сеня родился 27 октября 2023 года в лесу США.

