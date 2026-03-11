Кондратьев сказал, откуда идет рекордная атака дронов ВСУ на Сочи

Беспилотники ВСУ в сторону Сочи во время продолжающейся почти сутки атаки могли запустить из определенного региона Украины, сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что город подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников. По его словам, атака продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом.
По информации Минобороны, ночью российские средства ПВО сбили 185 дронов ВСУ над российскими регионами, в том числе над Кубанью.
Также стало известно, что Следственный комитет РФ начал расследование инцидента с пострадавшим в Сочи из-за падения обломка дрона в Адлерском районе.
«Беспилотники в сторону Сочи, вероятнее всего, запущены из Одесской области. В атаках применялись беспилотные комплексы самолетного типа с реактивными двигателями внутреннего сгорания», — пояснил эксперт.
Ранее Кондратьев сказал, откуда украинские БПЛА атаковали Подмосковье.