Эксперт Горин объяснил, нужно ли сдавать туры в ОАЭ на майские

«Мы уже сталкивались с подобными ситуациями: в 2024 году были ограничения, в 2025-м они продлились всего 12 дней, — сказал Горин. — Как показывает практика, после стабилизации ситуации направление восстанавливается за 2−3 недели в полном объеме, и даже с превышением спроса».