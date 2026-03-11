Эксперт Горин объяснил, нужно ли сдавать туры в ОАЭ на майские

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, как сейчас действовать туристам, купившим раньше туры на майские праздники в страны Ближнего Востока, в первую очередь, в Эмираты. Эксперт советует пока не отменять поездку.
«Мы уже сталкивались с подобными ситуациями: в 2024 году были ограничения, в 2025-м они продлились всего 12 дней, — сказал Горин. — Как показывает практика, после стабилизации ситуации направление восстанавливается за 2−3 недели в полном объеме, и даже с превышением спроса».
Эксперт отмечает, что компетенция в определении безопасности направления обладает Министерство экономического развития и МИД — если ведомства на майские праздники скажут, что на турпоездка опасна, то средства оператор вернет в полном объеме. Если же просто сдать путевку, то часть денег вы потеряете.
«По нашим данным, только 20% туристов требуют полной отмены поездки и возврата денег, — успокаивает Горин. — Большинство предпочитают смену направления. Туроператоры сейчас фиксируют аннуляции рейсов со стороны авиакомпаний, но на последующие даты (апрель, май) я советую занять выжидательную позицию — посмотрим на развитие событий и новые рекомендации властей».
Ранее сообщалось, что пилоты в Дубае погибли, сбивая иранский дрон над пляжем.