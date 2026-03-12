Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами

«Год Крымского гостеприимства — это презентация новой философии, где Крым — это территория с качественным, квалифицированным и радушным сервисом. И в рамках этой программы в течение всего года будут проходить мероприятия направленные на хлебосольный прием наших гостей… Например, уже на этапе приема гостей на ж/д-вокзале в течение всего года будут встречать букетами цветов из Никитского ботанического сада», — рассказал Ганзий.
Кроме того, в рамках Года гостеприимства, запланированы мероприятия по обучению персонала сферы размещения и в целом гостеприимства с целью повышения качества обслуживания.
«Будем обучать молодое, подрастающее поколение персонала, которое будет работать с нашими гостями. Это касается и объектов питания, и средств показа и других направлений. Вообще — это такая философия, которая направлена на три блока: продвижение имиджа республики, повышение качества приема и обслуживания и все, что связано с работой с нашими гостями», — констатировал министр.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее подписал распоряжение о проведении в 2026 году Года крымского гостеприимства. Решение не случайно: после исторического воссоединения с Россией развитие санаторно-курортного и туристического комплекса стало одним из ключевых факторов экономического роста региона. Официальный старт Года крымского гостеприимства был задан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке «Крым. Сезон — 2026» в феврале.
11 марта в Москве стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT — ключевое событие для экспертов турбизнеса из регионов России и стран зарубежья. Республика Крым традиционно представлена единым стендом, где будут проходить презентации администраций курортных регионов Крыма, ведущих отелей и туркомпаний, а также отраслевых общественных ассоциаций.