Одна чашка чая способна защитить от стресса: как это работает

Биотехнолог Балакина: употребление чая помогает снизить риск появления депрессии.

Источник: Комсомольская правда

Одна чашка этого напитка в день способна защитить организм от стресса и улучшить общее самочувствие. Исследователи из Медицинского университета Гаосюна на Тайване выяснили, что у людей, ежедневно выпивающих одну-две чашки чая, реже диагностируют депрессию. Подробностями делится aif.ru.

По версии ученых, секрет напитка кроется в его составе. Эксперты объясняют такой эффект наличием в чае полифенолов и аминокислоты теанин. Эти вещества известны своими антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме.

Биотехнолог Анастасия Балакина пояснила, что именно окислительный стресс часто становится одним из ключевых факторов развития депрессии и других серьезных заболеваний. Регулярное употребление чая, по ее словам, помогает снизить его проявления благодаря флавоноидам и катехинам.

Особо мощным антиоксидантом эксперт назвала эпигаллокатехингаллат. В своем действии он даже превосходит витамины С и Е, а в сочетании с витамином Р и аминокислотой L-теанин дает выраженный успокаивающий эффект.

Стоит отметить, что с приходом весны меняется продолжительность светового дня, перестраивается выработка серотонина и мелатонина. На этом фоне нервная система может реагировать острее — особенно у людей с уже имеющимися нарушениями. Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что весеннее обострение чаще всего проявляется у людей с депрессией. Его слова приводит 360.ru.

