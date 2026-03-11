Одна чашка чая способна защитить от стресса: как это работает

Стоит отметить, что с приходом весны меняется продолжительность светового дня, перестраивается выработка серотонина и мелатонина. На этом фоне нервная система может реагировать острее — особенно у людей с уже имеющимися нарушениями. Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что весеннее обострение чаще всего проявляется у людей с депрессией. Его слова приводит 360.ru.